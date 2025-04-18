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Магазины в Толочинском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 379 м² в Кохановский сельский Совет, Беларусь
Магазин 379 м²
Кохановский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 379 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое здание на трассе Е30, общей площадью 379 кв.м., расположено на участке 16…
$5,504
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