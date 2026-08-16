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Дома с бассейном в Свислочи, Беларусь

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коттеджи
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1 объект найдено
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 188 м²
Трёхуровневый дом 188 м2 с 5 комнатами и участком 13 соток ❤️Просторный семейный дом в посёл…
$222,513
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