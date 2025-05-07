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Дома с садом в Свислочи, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$99,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 240 м²
Стильный коттедж в 31 км от МКАД! ❤️ Двухуровневый коттедж с террасой, ландшафтным дизайном,…
$164,900
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается двухуровневый дом в г.п.Свислочь.Законсервирован. Планировка позволяет использоват…
$49,500
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