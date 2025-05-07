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Дома с гаражом в Свислочи, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$99,000
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