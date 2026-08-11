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Снять квартиру на сутки в Свислочском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира на сутки в Свислочи в Свислочь, Беларусь
Квартира на сутки в Свислочи
Свислочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Светлый и уютный апартамент посуточно с удобным расположением в городе! Идеально подходит дл…
$52
за сутки
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Арендом-Посуточная аренда жилья
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