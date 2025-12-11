Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свислочский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Свислочском районе, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 384 м² в Незбодичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 384 м²
Незбодичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 384 м²
Количество этажей 2
Уютная усадьба с баней в пуще на берегу озера в 80 км. от Гродно. Местоположение и инфрас…
$290,000
