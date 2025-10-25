Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Светлогорском районе, Беларусь

1 объект найдено
Производство 690 м² в Светлогорск, Беларусь
Производство 690 м²
Светлогорск, Беларусь
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
ПродажаСтатус объекта - склад/офисАдрес: г. Светлогорск, пер. Заводской, 2аПлощадь - 690,0 м…
$92,500
