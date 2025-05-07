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Дома с гаражом в Столбцах, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
Площадь 311 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы. Площадь: Общая пл…
$90,000
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Дом 4 комнаты в Столбцы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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