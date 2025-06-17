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Коттеджи с садом в Столбцовском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Крутейшее предложение !! Лето везде!! И сейчас самое время приобретать загородный дом для св…
$88,900
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Параметры недвижимости в Столбцовском районе, Беларусь

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