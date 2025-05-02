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Магазины в Столбцовском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 66 м² в Столбцы, Беларусь
Магазин 66 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продажа нового отдельно стоящего здания в Столбцах. Участок 4 сотки.Блапгоустроенная террито…
$26,200
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