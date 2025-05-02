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Производственные здания в Столбцовском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 1 354 м² в Новоколосово, Беларусь
Производство 1 354 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
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Производство 3 487 м² в Столбцы, Беларусь
Производство 3 487 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 3 487 м²
Этаж 2/2
Продается база, расположенная по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул…
$305,000
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