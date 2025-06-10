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Коммерческая недвижимость в Столбцовском районе, Беларусь

Новоколосовский сельский Совет
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 760 м² в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 760 м²
Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 760 м²
Этаж 1/1
Продажа много функционального здания вблизи СтолбцовАдрес: п. Новоколосово, ул. Победы 10В/2…
$60,832
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Коммерческое помещение 806 м² в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 806 м²
Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 806 м²
Этаж 1/1
Продажа много функционального здания вблизи СтолбцовАдрес: п. Новоколосово, ул. Победы 10ВПл…
$64,488
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Производство 1 354 м² в Новоколосово, Беларусь
Производство 1 354 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
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