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Дома с гаражом на Старых Дорогах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается кирпичный дом с газовым отоплением в г. Старые Дороги. Центральное водоснабжение,…
$26,500
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