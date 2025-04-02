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Дома с садом в Смиловичи, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся деревянный дом в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление, 23 км. от МКАД.  Своя ск…
$38,900
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