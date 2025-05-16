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Дома с гаражом в Смиловичах, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается дом в 25 км от МКАД, Могилевское направление, г.п. Смиловичи, Минская область, Чер…
$30,000
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