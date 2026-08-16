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Жилье с садом в Смиловичах, Беларусь

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дома
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2 объекта найдено
Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся деревянный дом в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление, 23 км. от МКАД.  Своя ск…
$33,927
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в Смиловичи, Беларусь
Смиловичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается полдома в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление. На данный момент дом находится …
$22,328
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