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Дома с террасой в Смолевичах, Беларусь

9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующийся лаконичностью и минимализмом внеш…
$166,540
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В данном проекте был сделан ремонт.. ?Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующ…
$285,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома имеет строгую геометрию и западет в душу тем, кто любит минимализм в архитектуре…
$170,500
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Дом 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Данный проект является самым просторным из всех вариантов. Визуальная концепция двухэтажного…
$198,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Новый усовершенствованный проект коттеджа 2.2 с добавленным крытым навесом для 2 авто, в кот…
$224,900
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома идентичен дому 5.1 по планировке и отличается лишь направлением ската кровли и р…
$170,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Данный проект одноэтажного дома не оставит равнодушным любителей лаконичных форм и оптимизир…
$125,400
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Новый проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лучшие…
$183,680
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