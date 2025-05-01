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Дома с бассейном в Смолевичах, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$109,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$149,800
Оставить заявку
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