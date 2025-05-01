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Дома с садом в Смолевичах, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом. Готовность 100%. Центр города, рядом магазины, школа, дет.сад, автобус…
$85,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 60 м²
старый крепкий дом под реконструкцию. разрешение на реконструкцию есть. проект тоже внести в…
$27,500
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