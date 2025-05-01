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Дома с гаражом в Смолевичах, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 71 м²
Современный просторный дом в центре города с гаражом!  ❤️ Продается качественно построенный …
$69,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 68 м²
Жилой уютный дом в городе-спутнике Смолевичи, Минская обл, Московское направление, 35 км от …
$59,900
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