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Коттеджи с бассейном в Смолевичах, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
Площадь 180 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из кирпича в г.Смолевичи, пер.Гомельский! При…
$125,000
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