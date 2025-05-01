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Квартиры с садом в Смолевичах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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