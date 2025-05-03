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Долгосрочная аренда складов в Смолевичском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 450 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 450 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Аренда промышленных складов в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас ес…
Цена по запросу
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Склад 593 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 593 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Сдаются в аренду производственно-складские и административные площади, расположенные в 39 км…
$3
в месяц
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