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Долгосрочная аренда магазинов в Смолевичском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 500 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 500 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/8
Сдается в аренду помещение под автосалон! Ищете просторное и удобное помещение для автосалон…
$6,000
в месяц
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Магазин 2 000 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 000 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 64
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Ссылка на Тик Ток обзор Предлагаем Вашему вниманию уникальное предложение для Вашего бизнеса…
$10,000
в месяц
НДС
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