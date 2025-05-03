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Долгосрочная аренда офисов в Смолевичском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Офис 30 м² в Орешники, Беларусь
Офис 30 м²
Орешники, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Аренда : Ваш идеальный бизнес-спутник! ❤️ Сдаются в аренду два уникальных помещения и площад…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Офис 30 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
Сдаются в аренду офисы и другие помещения в Индустриальном парке Великий Камень, Смолевичски…
Цена по запросу
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