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Долгосрочная аренда производственных помещений в Смолевичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 13/1 от 2025-03-12
$3,000
в месяц
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