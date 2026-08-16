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Долгосрочная аренда домов в Смолевичском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Сдается коттедж в д. Багута. Логойское направление, расстояние от МКАД: 17 км. Общая пл…
$3,000
в месяц
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