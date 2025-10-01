Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на сутки в Слуцком районе, Беларусь

Слуцк
11
11 объектов найдено
Предлагаем вам аренду нашей уютной квартиры на сутки в Слуцке в Слуцк, Беларусь
Предлагаем вам аренду нашей уютной квартиры на сутки в Слуцке
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
$24
за сутки
Вашему вниманию уютная двухкомнатная квартира на сутки в центре Слуцка в Слуцк, Беларусь
Вашему вниманию уютная двухкомнатная квартира на сутки в центре Слуцка
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/9
$24
за сутки
Квартира на сутки в Слуцке. Оборудована всем необходимым. в Слуцк, Беларусь
Квартира на сутки в Слуцке. Оборудована всем необходимым.
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
$24
за сутки
2-ух комнатная квартира на сутки в Слуцке в Слуцк, Беларусь
2-ух комнатная квартира на сутки в Слуцке
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Сдаю уютную и удобную квартиру на сутки в живописном городе Слуцк в Слуцк, Беларусь
Сдаю уютную и удобную квартиру на сутки в живописном городе Слуцк
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
$24
за сутки
Квартиры на сутки по доступным ценам каждому в Слуцке в Слуцк, Беларусь
Квартиры на сутки по доступным ценам каждому в Слуцке
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Посуточная аренда квартиры Слуцк ул.Тутаринова 1 в Слуцк, Беларусь
Посуточная аренда квартиры Слуцк ул.Тутаринова 1
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Приглашаем вас на проживание в нашей уютной квартире на сутки в городе Слуцк в Слуцк, Беларусь
Приглашаем вас на проживание в нашей уютной квартире на сутки в городе Слуцк
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
$24
за сутки
Приглашаем вас на уютное пребывание в городе Слуцке в Слуцк, Беларусь
Приглашаем вас на уютное пребывание в городе Слуцке
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/5
$24
за сутки
Посуточная аренда квартиры Слуцк ул. Кононовича 4 в Слуцк, Беларусь
Посуточная аренда квартиры Слуцк ул. Кононовича 4
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Квартира для командировочных и всех, кто ищет комфортное жилье на сутки в Слуцке в Слуцк, Беларусь
Квартира для командировочных и всех, кто ищет комфортное жилье на сутки в Слуцке
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/6
$35
за сутки
