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Продажа офисных помещений в Слуцком районе, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 144 м² в Слуцк, Беларусь
Офис 144 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Продается административное помещение, расположенное по ул. Ленина, 120 на 2-м этаже 2-х этаж…
$56,000
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