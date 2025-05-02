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Дома с бассейном в Слониме, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается дом мансардного типа, расположенный по пер.Синничкина. В  доме предусмотрено все, …
$89,500
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