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Дома с садом в Слониме, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул.Кирова. В доме газовое отопление, вода центральная, свет,канализация мес…
$10,800
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается добротный, кирпичный дом с просторной планировкой. Общая площадь 99 кв. м., жилая …
$28,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул. Виленской, состоящий из двух больших комнат и одной поменьше, которую м…
$15,300
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома (3к квартира) с отдельным входом по ул. Пушкина 82. Две изолированные к…
$8,000
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