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Дома с гаражом в Слониме, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается дом мансардного типа, расположенный по пер.Синничкина. В  доме предусмотрено все, …
$89,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 185 м²
Продается комфортный двухэтажный дом по ул. Виноградова (р-н Рыщицы) г. Слоним. В доме 4 ком…
$74,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается добротный, кирпичный дом с просторной планировкой. Общая площадь 99 кв. м., жилая …
$28,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 114 м²
Продаётся теплый одноэтажный кирпичный дом по пер. Леошени. Общая  площадь -114 кв.м., жилая…
$42,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается многоуровневый, кирпичный дом по переулку Вольному, общей площадью 136.0 кв.м.. До…
$68,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается 2-х этажный дом в Слониме по улице Максима Горького. Общая площадь дома составляет…
$47,900
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
$49,900
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