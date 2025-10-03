Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Слоним
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Слониме, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Слоним, Беларусь
Коттедж
Слоним, Беларусь
Площадь 202 м²
Продается коттедж по ул. Подлесная. Общая площадь - 201.8м2, жилая - 110.1м2, кухня - 21.6м2…
$98,000
