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Квартиры с гаражом в Слониме, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже половина дома в статусе 3х комнатной квартиры по ул. Карбышева. Дом находится неда…
$14,500
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом на участке с большими возможностями в центре в города. Участок подходит для ст…
$12,500
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