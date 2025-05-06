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Склады в Слонимском районе, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
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Склад 436 м² в Слоним, Беларусь
Склад 436 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 436 м²
Этаж 1/1
Здание находится в центре города, подведено электричество, собственный ТП, на одной территор…
$26,000
Оставить заявку
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