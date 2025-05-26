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Магазины в Слонимском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 169 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 169 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 169 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое здание  с готовым бизненсемпо улице Звездная 8, общая площадь 169,3м2…
$32,900
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