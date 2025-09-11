Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Скидель
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Скидели, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Скидель, Беларусь
Дом
Скидель, Беларусь
Площадь 247 м²
Продается современный и уютный жилой дом в городе Скидель. Прекрасный вариант для жизни и от…
$125,000
