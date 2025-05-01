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Дома в Шумилинском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Николаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Николаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается коттедж на берегу Западной Двины! Витебская область, д.Рыпинщина Земельный участок…
$229,000
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Параметры недвижимости в Шумилинском районе, Беларусь

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