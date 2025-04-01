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Квартиры в Шкловский район, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продаётся полдома по адресу: Могилёвская обл., Шкловской р-н, агрогородок Александрия, ул. Ж…
$4,500
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