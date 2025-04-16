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Дома с гаражом в Сопоцкин, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сопоцкин, Беларусь
Дом
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 309 м²
Местонахождение: гп.Сопоцкин, ул.Теолинская (20 км от г.Гродно).Общая информация о доме: нез…
$30,000
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