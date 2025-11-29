Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Солигорский район
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Солигорском районе, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 102 м² в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 102 м²
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение 102 кв.м. возле Солигорска ❤️ Торговое помещение 102 кв.м. рядом с Солиго…
$11,500
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
