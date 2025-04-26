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Производственные здания в Солигорском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Производство 226 м² в Солигорск, Беларусь
Производство 226 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Просторное производственное помещение с коммуникациями  ❤️Вы ищете просторное и функциональн…
$80,000
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