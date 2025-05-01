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Коттеджи в Речицком районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Белоболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
Агроусадьба - 50 км от Гомеля, направление Речица в д. Гиров. (вблизи д. Черное) или комфорт…
$99,900
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