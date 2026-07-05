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Магазины в Речицком районе, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 344 м² в Речица, Беларусь
Магазин 344 м²
Речица, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Продажа торгового здания (готового бизнеса с высокой окупаемостью)Адрес: г. Речица, ул. Сыдь…
$322,303
НДС
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