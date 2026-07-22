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Кафе и рестораны в Речицком районе, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 308 м² в Речица, Беларусь
Ресторан, кафе 308 м²
Речица, Беларусь
Площадь 308 м²
Этаж 1/1
Продажа кафе в удобной локацииАдрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Конева, 7…
$189,000
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