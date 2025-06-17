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Коммерческая недвижимость в Речицком районе, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 30 м² в Пригородная, Беларусь
Коммерческое помещение 30 м²
Пригородная, Беларусь
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже гараж из железобетонных плит с подвалом и смотровой ямой, расположенный…
$6,000
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Офис 856 м² в Речица, Беларусь
Офис 856 м²
Речица, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 856 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее незавершенное законсервированное капитальное стр…
$295,000
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