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Квартиры с садом в Рожанковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Станция Рожанка, Беларусь
Квартира
Станция Рожанка, Беларусь
Площадь 46 м²
В продаже полдома – 3-комнатная изолированная квартира на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на …
$8,000
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Параметры недвижимости в Рожанковском сельском Совете, Беларусь

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