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Дома с садом в Радошковичи, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается уютный дом в самом центре ГП Радошковичи 25 км от Минска! Дом дубовый сруб, облицо…
$39,900
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