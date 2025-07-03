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Дома с садом в Рачковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лядно, Беларусь
Дом
Лядно, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом в аг. Лядно Слуцкого района. Общая площадь дома 64,3 м.кв., жилая площадь - 28…
$4,000
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Параметры недвижимости в Рачковичском сельском Совете, Беларусь

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