Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Петриковский район
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Петриковском районе, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира на сутки в Петрикове wi-fi все есть. в Петриков, Беларусь
Квартира на сутки в Петрикове wi-fi все есть.
Петриков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Снять квартиру на сутки с документами в Петрикове в Петриков, Беларусь
Снять квартиру на сутки с документами в Петрикове
Петриков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
$30
за сутки
Оставить заявку
Объявление по аренде двухкомнатной квартиры на сутки в Петрикове. в Петриков, Беларусь
Объявление по аренде двухкомнатной квартиры на сутки в Петрикове.
Петриков, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 5/6
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти